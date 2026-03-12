Il Bologna si aggrappa a Bernardeschi ma viene fermato da Pellegrini | è 1-1 all'andata degli ottavi

Il Bologna e la Roma si sono affrontate nella partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League, terminata con un pareggio 1-1. Bernardeschi ha segnato per la squadra ospite, mentre Pellegrini ha risposto con un gol per i padroni di casa. Durante l'incontro, sono stati colpiti due pali da Malen e una traversa da Vitik.