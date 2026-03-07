Bracconaggio nel Mediterraneo | a Cipro uccisi oltre 700mila uccelli migratori solo lo scorso autunno

Da fanpage.it 7 mar 2026

Nel corso dell’autunno 2025, in Cipro, sono stati uccisi illegalmente oltre 700.000 uccelli migratori. Questa cifra riguarda esclusivamente gli uccelli catturati durante il periodo autunnale e rappresenta un dato rilevante rispetto alle attività di bracconaggio che si verificano nell’isola. L’incidente evidenzia un fenomeno che coinvolge numerosi esemplari di diverse specie di uccelli migratori.

