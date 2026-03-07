Bracconaggio nel Mediterraneo | a Cipro uccisi oltre 700mila uccelli migratori solo lo scorso autunno
Nel corso dell’autunno 2025, in Cipro, sono stati uccisi illegalmente oltre 700.000 uccelli migratori. Questa cifra riguarda esclusivamente gli uccelli catturati durante il periodo autunnale e rappresenta un dato rilevante rispetto alle attività di bracconaggio che si verificano nell’isola. L’incidente evidenzia un fenomeno che coinvolge numerosi esemplari di diverse specie di uccelli migratori.
Bracconaggio e strage di uccelli migratori: sequestrati fucili e richiami elettronici, 19 denunceQuesto il bilancio dell'operazione "Recall" condotta dai carabinieri del gruppo forestale con la collaborazione delle guardie volontarie della Lipu...
Censiti 19mila uccelli migratori nel padule e nell’area di TanaliBIENTINA L’antico Lago del Bientina è la singola zona umida con il più alto numero di uccelli acquatici in Toscana.