Hantavirus e birdwatching perché si va anche nelle discariche a osservare gli uccelli

Negli ultimi anni, sempre più appassionati di birdwatching si spingono a visitare anche discariche, considerate luoghi ricchi di avifauna. Questi siti attirano numerose specie di uccelli, comprese alcune rare e minacciate, grazie alla disponibilità di cibo e habitat temporanei. Tuttavia, questo interesse ha portato anche a una maggiore esposizione a rischi legati a malattie come l'hantavirus, trasmesso attraverso escrementi e materiale contaminato.

Le discariche in tutto il mondo sono veri e propri hot-spot per gli uccelli, anche per specie rare e minacciate. Sono quindi osservatori privilegiati per ornitologi e birdwatcher. Il focolaio di Hantavirus, ancora tutto a chiarire, non deve però criminalizzare l'osservazione degli uccelli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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degli sprovveduti sono andati a fare birdwatching in patagonia senza mai aver visto questa foto e tutto il mondo ne pagherà le conseguenze. #hantavirus x.com

una coppia olandese che ha contratto l'hantavirus ha presumibilmente visitato una discarica, dove lo ha contratto. perché diavolo dovrebbero visitare una discarica? reddit

Hantavirus e birdwatching, perché si va anche nelle discariche a osservare gli uccelliLe discariche in tutto il mondo sono veri e propri hot-spot per gli uccelli, anche per specie rare e minacciate ... fanpage.it