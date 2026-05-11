Hantavirus e birdwatching perché si va anche nelle discariche a osservare gli uccelli

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, sempre più appassionati di birdwatching si spingono a visitare anche discariche, considerate luoghi ricchi di avifauna. Questi siti attirano numerose specie di uccelli, comprese alcune rare e minacciate, grazie alla disponibilità di cibo e habitat temporanei. Tuttavia, questo interesse ha portato anche a una maggiore esposizione a rischi legati a malattie come l'hantavirus, trasmesso attraverso escrementi e materiale contaminato.

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Le discariche in tutto il mondo sono veri e propri hot-spot per gli uccelli, anche per specie rare e minacciate. Sono quindi osservatori privilegiati per ornitologi e birdwatcher. Il focolaio di Hantavirus, ancora tutto a chiarire, non deve però criminalizzare l'osservazione degli uccelli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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