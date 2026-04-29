Serie A1 di Artistica gran finale a Bergamo | alla ChorusLife Arena si assegna lo scudetto

Sabato 16 maggio si svolgerà a Bergamo, presso la ChorusLife Arena, la finale della Serie A1 di Ginnastica Artistica. L’evento rappresenta il momento conclusivo del campionato nazionale, con le otto squadre che si sfideranno per conquistare il titolo di campione italiano. La Final Eight chiuderà così la stagione sportiva, dopo le tre tappe precedenti che hanno caratterizzato l’intera competizione.

La grande ginnastica artistica italiana è pronta a vivere il suo atto conclusivo. Sabato 16 maggio, alla ChorusLife Arena di Bergamo, andrà in scena la Final Eight del Campionato nazionale di Serie A1, appuntamento che assegnerà lo scudetto dopo le tre tappe di regalare season. L’evento rientra nel programma dei Top Events 2026 della Federazione Ginnastica d’Italia. Dopo le tappe di Modena, Biella e Terni, il percorso arriva in Lombardia per il momento più atteso della stagione. Le migliori otto squadre femminili e maschili della Serie A1 si sfideranno con una formula spettacolare, in stile finale olimpica. Nel campionato femminile saranno protagoniste Libertas Ginnastica Vercelli, Brixia, Artistica 81 Trieste, Ginnastica Civitavecchia, Ginnastica Heaven, US Renato Serra, Forza e Coraggio Milano e Ginnastica Riccione.🔗 Leggi su Sportface.it

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