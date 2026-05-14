Tutti in piazza per Aba Giovane accoltellato a scuola indagini agli sgoccioli La famiglia vuole giustizia

A La Spezia, si torna a manifestare per chiedere giustizia in seguito all'accoltellamento di un giovane avvenuto a scuola. La famiglia della vittima ha organizzato una protesta prevista per domani mattina alle 9 in piazza. Le indagini sul caso sono ormai agli ultimi sviluppi, mentre la comunità si riunisce per esprimere solidarietà e chiedere chiarimenti.

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La Spezia, 14 maggio 2026 – La città torna in piazza per Aba. Domattina, 15 maggio, alle 9 su iniziativa dei famigliari del giovane Abanoub Youssef ucciso lo scorso 16 gennaio all’interno della scuola citadina “Einaudi Chiodo” da una coltellata sferrata dal coetaneo Atif Zouhair attualmente detenuto in carcere a Spezia organizzano un nuovo incontro che si terrà davanti alla Prefettura. I genitori e parenti di Aba nell’esprimere la sincera gratitudine alle istituzioni e a tutte le persone che hanno dimostrato una sincera e commossa vicinanza tornano a chiedere giustizia. L’iniziativa ribadisce la richiesta di applicazione delle misure previste dalla legge nei confronti del responsabile oltre a sostenere la necessità di maggior sicurezza e tutela in tutte le scuole.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Tutti in piazza per Aba”. Giovane accoltellato a scuola, indagini agli sgoccioli. La famiglia vuole giustizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Consegnata alla famiglia una pagella simbolica per Aba, il 18enne accoltellato a scuolaA due mesi dalla morte di Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe da Zouhair Atif, 19 anni, oggi è stata consegnata simbolicamente la... Studente ucciso a scuola, consegnata la pagella alla famiglia. Frassinetti: “Onorare Aba significa diffondere rispetto e rendere la scuola sicura”“Oggi all’istituto Chiodo alla Spezia c’è stata la consegna simbolica della pagella alla famiglia di Abanoub, studente ucciso da un compagno di... Temi più discussi: Festival del Volontariato: domenica 12 aprile giornata straordinaria con Tutti in piazza!; Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggio 2026; Arrivano a Biella le Oasi della Salute; Tutte le strade di Milano chiuse sabato 9 maggio. Venerdì 15 maggio il concerto di Radio Italia in piazza Duomo M1, M3 e M4 aperte fino 1 di notte circa La stazione di Duomo chiude alle 15.30, usate le stazioni vicine per raggiungere la piazza ? Per tutti i dettagli: tinyurl.com/yc2b36mp x.com Bra, tutti in piazza per l’ambiente: torna Spazzamondo per una città più pulitaSabato 23 maggio 2026 si terrà la nuova edizione di Spazzamondo, la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo organizzata dalla Fondazione Crc. Anche la città di Bra p ... targatocn.it Pesaro, tutti in piazza sotto all’albero: tante sorprese per Amico CanePESARO Il pet-party più bello di sempre festeggia i suoi 35 anni: Natale Insieme Amico Cane vi aspetta anche questo 25 dicembre (ore 21.15) sotto l’albero di Piazza del Popolo. In caso di pioggia ... corriereadriatico.it