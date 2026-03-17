Consegnata alla famiglia una pagella simbolica per Aba il 18enne accoltellato a scuola

Oggi la famiglia di Abanoub Youssef ha ricevuto una pagella simbolica in ricordo del diciottenne ucciso in classe due mesi fa durante un episodio che ha coinvolto un coetaneo. L’evento si è svolto in presenza di alcuni familiari, che hanno preso parte alla consegna. La scena si è svolta in un clima di raccoglimento, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

A due mesi dalla morte di Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe da Zouhair Atif, 19 anni, oggi è stata consegnata simbolicamente la pagella alla famiglia della vittima. Insieme alla pagella, anche una tavoletta di legno con due ali incise e la firma dei compagni di classe e dei professori. Una commemorazione, quella che si è svolta oggi all’istituo Domenico Chiodo della Spezia, a porte chiuse: hanno partecipato solo i compagni, gli insegnanti, i familiari e la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti. La storia di Aba. Tutto è nato per una contesa sentimentale e per una foto che non esiste: è l’immagine di Abanoub Youssef con la fidanzata di Zouhair Atif. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Studente ucciso a scuola, consegnata la pagella alla famiglia. Frassinetti: “Onorare Aba significa diffondere rispetto e rendere la scuola sicura”“Oggi all’istituto Chiodo alla Spezia c’è stata la consegna simbolica della pagella alla famiglia di Abanoub, studente ucciso da un compagno di... Ucciso in classe da un compagno, la pagella di Aba consegnata alla famiglia. “Una vita spezzata”La Spezia, 17 marzo 2026 – Un gesto simbolico nel ricordo del giovane studente Abanoub Youssef, ucciso in classe da un compagno di scuola. Una selezione di notizie su Consegnata alla famiglia una pagella... Temi più discussi: Consegnata la pagella alla famiglia dello studente ucciso dal compagno; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Conegliano- La Medaglia d’Oro Carpene' consegnata a due studenti.; Una storia di famiglia. Il Ristorante alla Stazione diventa bottega storica. Ucciso in classe da un compagno, la pagella di Aba consegnata alla famiglia. Una vita spezzataAnche gli studenti alla cerimonia nel ricordo del giovane accoltellato a morte all’istituto Chiodo alla Spezia. La sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti: Trasformiamo il ricordo in impegno ... lanazione.it Consegnata la pagella alla famiglia dello studente ucciso dal compagnoOggi all'istituto Chiodo alla Spezia è stata consegnata simbolicamente la pagella alla famiglia di Abanoub, lo studente ucciso da un compagno di scuola con una coltellata due mesi fa. (ANSA) ... ansa.it Una TBM lunga 235 metri è stata consegnata per il tunnel Torino–Lione. È la prima di due macchine destinate al lato italiano e sarà installata a Chiomonte. Progettata per scavi fino a 2.000 metri sotto le Alpi, ha una testa da 10 m, potenza di 4.550 kW e avanz - facebook.com facebook Consegnata a Schwanau (Germania) la prima delle due frese che scaveranno il versante italiano del tunnel di base del Moncenisio: una tappa fondamentale per la realizzazione della futura linea ferroviaria #TorinoLione. Con i suoi 235 metri di lunghezza x.com