Tutti i finalisti dell’Eurovision 2026 | cosa è successo nella seconda semifinale

A Vienna si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision 2026, che ha visto qualificarsi 10 artisti su 25 rimasti in gara. In totale, erano partiti in 35, ma nel corso della serata sono stati eliminati altri 10 concorrenti, portando il numero dei finalisti a 25. La competizione prosegue con le ultime sfide prima della grande finale prevista per il 16 maggio. I partecipanti hanno presentato le loro esibizioni davanti al pubblico e alla giuria, sperando di ottenere un passaggio diretto alla fase conclusiva del concorso.

Vienna, 14 maggio 2026 – Adesso sono rimasti in 25. Erano partiti in 35 e sabato 16 maggio saranno 10 in meno. La seconda semifinale, quella di giovedì 14 maggio, ha decretato gli ultimi dieci finalisti dell’ Eurovision Song Contest 2026. I primi 10 erano stati decisi al termine della prima semifinale, quella di martedì 12 maggio. epa12958232 Daniel Zizka of Czech Republic performs the song 'Crossroads' during the second semi-final of the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 14 May 2026. The grand final of the ESC 2026 is scheduled for 16 May. EPAHANNIBAL HANSCHKE Cosa è successo nella seconda semifinale. Nella seconda semifinale, quella che si è svolta giovedì 14 maggio, sono saliti sul palco gli ultimi quindici Paesi, più i tre già qualificati di diritto ovvero Regno Unito, Francia e l’Austria padrona d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Eurovision 2026: Semi-final 2 - My Top 10 so far (Second Rehearsals)

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