Amici 25 chi sono i finalisti e cosa è successo nella semifinale del 9 maggio

Durante la semifinale di Amici 25, trasmessa sabato 9 maggio, sono stati annunciati i quattro concorrenti che accederanno alla fase finale del programma. I finalisti sono Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena. La puntata ha visto anche l'eliminazione di alcuni concorrenti e varie esibizioni, senza ulteriori dettagli sui meccanismi di voto o le performance specifiche.

L'ottava puntata di Amici 25, in onda sabato 9 maggio, ha svelato i nomi dei finalisti che si contenderanno la vittoria del talent: Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena. Sarà il televoto a decidere chi sarà il quinto finalista tra Lorenzo ed Angie.🔗 Leggi su Fanpage.it

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