Tutti alla ’Carrozzabile’ Una città più inclusiva Calabro e gli azzurri sfidano le barriere

A Marina si è svolta la decima edizione della Carrozzabile, un evento dedicato all'inclusione e all'accessibilità. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone, tra cui atleti e volontari, impegnati in attività sportive e dimostrazioni pratiche. L’obiettivo principale è sensibilizzare sulla necessità di abbattere le barriere architettoniche e promuovere una città più accessibile a tutti. La giornata ha riscosso un grande riscontro tra il pubblico presente.

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di Daniele Rosi Grande successo a Marina per la decima edizione della Carrozzabile. La manifestazione ideata da Nicola Codega, con il supporto dell’associazione ‘ ChiAma Carrara ’ della presidente Lara Benfatto, che nel corso degli anni ha attirato sempre più attenzione e partecipazione, a partire dalle scuole, ha visto ieri l’ennesima conferma, con un bel colpo d’occhio in piazza Menconi, dove il ritrovo degli studenti era fissato per le 9. Uno degli obiettivi principali della Carrozzabile è quello di far riflettere le nuove generazioni, invitando i giovani a mettersi, per pochi minuti, ‘nei panni degli altri’, per capire quelle che possono essere le difficoltà di spostamento per una persona con disabilità motoria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti alla ’Carrozzabile’. Una città più inclusiva. Calabro e gli azzurri sfidano le barriere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Biella, gli studenti mappano le barriere: dati per una città inclusivaGli studenti dell’Istituto Superiore Gae Aulenti di Biella stanno trasformando la teoria tecnica in un servizio diretto per la comunità, mappando le... Parchi senza barriere: la proposta di Laura Nargi per una città più inclusivaLaura Nargi propone una visione chiara: ogni parco della città deve essere curato allo stesso modo, senza gerarchie né differenze di serie. Temi più discussi: Tutti alla ’Carrozzabile’. Una città più inclusiva. Calabro e gli azzurri sfidano le barriere; Un nuovo servizio di trasporto per le persone disabili; Grandi ospiti alla ‘Carrozzabile’. E dalle scuole oltre 700 elaborati; Macra, una passeggiata alla scoperta dei mulini per celebrare le Giornate Europee. Tutti alla ’Carrozzabile’. Una città più inclusiva. Calabro e gli azzurri sfidano le barriereSuccesso per la manifestazione organizzata da Nicola Codega. L’obiettivo è mettersi nei panni di una persona diversamente abile. lanazione.it Grandi ospiti alla ‘Carrozzabile’. E dalle scuole oltre 700 elaboratiTorna la Carrozzabile, decima edizione. Appuntamento mercoledì 13 alle 9 in piazza Menconi, dove, grazie allo sponsor ‘Ortopedia Michelotti’, gli studenti potranno utilizzare sedie a rotelle per speri ... lanazione.it