Biella gli studenti mappano le barriere | dati per una città inclusiva

Gli studenti dell’Istituto Superiore Gae Aulenti di Biella stanno lavorando a un progetto per individuare e mappare le barriere architettoniche presenti in città. Il loro obiettivo è raccogliere dati utili a migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici. Il lavoro si svolge attraverso rilevamenti sul campo e l’utilizzo di strumenti digitali. Il progetto mira a fornire una base concreta per interventi mirati e più efficaci.

Gli studenti dell’Istituto Superiore Gae Aulenti di Biella stanno trasformando la teoria tecnica in un servizio diretto per la comunità, mappando le barriere architettoniche della città. L’iniziativa, che vede coinvolti i ragazzi del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio, si avvale della collaborazione tra l’istituto scolastico, il Comune di Biella e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella. Dalla teoria al rilievo sul campo nei quartieri di Biella. Il progetto non si limita all’aula, ma sposta l’apprendimento direttamente sulle strade. Gli studenti della classe III hanno già completato i sopralluoghi nelle zone di Chiavazza e Villaggio, concentrando le attività odurne, martedì 21 aprile 2026, nelle aree di Masarone e San Paolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, gli studenti mappano le barriere: dati per una città inclusiva Notizie correlate Roseto: cittadini mappano barriere, città più accessibile entroRoseto degli Abruzzi Avvia la Mappatura delle Barriere Architettoniche con un Piano Partecipativo. Leggi anche: Biella, immagini intime rubate su WhatsApp: 16enne inganna una compagna e diffonde gli scatti, 8 studenti indagati per pedopornografia Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Studenti Gae Aulenti mappano le barriere architettoniche; Aci e Mim 'Insieme per la sicurezza stradale', in Lombardia 650 studenti coinvolti; GrAudio edizione delle 16:30 del 20 aprile; Trasporto aereo, in Cina in aumento il traffico passeggeri. Studenti Gae Aulenti mappano le barriere architettonicheStudenti Gae Aulenti mappano le barriere architettoniche. Sopralluoghi nei quartieri di Chiavazza e del Villaggio ... laprovinciadibiella.it Cimitero Monumentale di Rosazza (Biella) - facebook.com facebook Diffonde le foto intime dell'amica 15enne, minorenne indagato a Biella. Nei guai altri sette ragazzi, contestata anche istigazione al suicidio #ANSA x.com