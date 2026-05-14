Lucca i mozziconi diventano risorse | nasce il progetto #Riciccami

A Lucca è stato avviato il progetto #Riciccami, che prevede la raccolta dei mozziconi di sigaretta tramite appositi contenitori disposti in diverse zone della città. I mozziconi raccolti verranno poi sottoposti a un processo di riciclaggio per trasformarli in nuovi oggetti. La città ha installato i contenitori per incentivare la separazione dei rifiuti e ridurre l'impatto ambientale dei mozziconi abbandonati per strada.

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? Punti chiave Come può un filtro di sigaretta diventare un nuovo oggetto?. Cosa succederà ai mozzoni raccolti nei nuovi contenitori di Lucca?. Chi riceverà i portacicche tascabili durante l'evento in piazza?. Come influenzerà questo progetto il decoro delle strade del borgo?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 10 piazza San Michele lancio campagna #Riciccami. Inaugurati 25 contenitori per filtri sigarette e dispositivi tabacco riscaldato. Acetato di cellulosa recuperato diventerà imbottitura per nuovi oggetti riciclati. Sandra Bianchi di Sistema Ambiente e l'assessora Cristina Consani promuovono l'iniziativa. Sabato 16 maggio alle ore 10, piazza San Michele a Lucca ospiterà il lancio della campagna #Riciccami per trasformare i mozzoni di sigaretta in nuove risorse per l’economia circolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca, i mozziconi diventano risorse: nasce il progetto #Riciccami ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le libere donne: Lucca e Roma diventano set di guerraLa fiction Le libere donne di Rai 1, in onda dal 10 marzo 2026, trasforma la Toscana e Roma in scenografie viventi. Ponticelli, al via il progetto “Terre Colte”: terreni abbandonati diventano orti socialiParte a Ponticelli il progetto Terre Colte: rigenerazione urbana, orti sociali e inclusione tra Napoli Est, Caivano e Massa di Somma.