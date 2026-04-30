Pedaso nasce La Rete | il progetto dal basso che sfida i soliti noti

A Pedaso è stata presentata una nuova lista chiamata La Rete, ideata come un progetto dal basso per le prossime elezioni amministrative di maggio. La proposta prevede una gestione collegiale e la collaborazione con i comuni di Altidona e Campofilone. La presentazione è stata fatta da un rappresentante, che ha annunciato ufficialmente la nascita del progetto e i suoi obiettivi.

? Cosa sapere Paolo Marconi presenta la lista La Rete a Pedaso per le amministrative di maggio.. Il progetto propone gestione collegiale e cooperazione con i comuni di Altidona e Campofilone.. A Pedaso, presso l’ex Platano Verde, Paolo Marconi ha presentato ufficialmente la lista La Rete per le elezioni amministrative fissate per il 24 e il 25 maggio, proponendo un modello di gestione basato sulla condivisione collettiva. Il clima che si respira tra i vicoli e nelle piazze di Pedaso è cambiato radicalmente con questo incontro. Dopo il periodo di commissariamento che ha seguito il tramonto dell’amministrazione guidata da Vincenzo Berdini, la politica locale sembra aver trovato un nuovo respiro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pedaso, nasce La Rete: il progetto dal basso che sfida i soliti noti Notizie correlate Leggi anche: Pistoia Rossa: nasce la sfida dal basso contro i poli politici Leggi anche: Albanese sempre più isolata, a difenderla i soliti noti Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Pedaso, Marconi guida il cambiamento con 'La Rete'. Ritrovare il rapporto con Altidona e Campofilone; Elezioni Pedaso, tra Berdini e Galasso c’è anche Marconi; Elezioni a Pedaso, il candidato sindaco Paolo Marconi presenta la sua lista La Rete. Pedaso al voto, Paolo Marconi si candida a sindacoSi amplia il quadro delle candidature per le elezioni amministrative in vista del voto del 24 e 25 maggio a ... ilrestodelcarlino.it Bella e coinvolgente esperienza di solidarietà e #cittadinanzattiva presso la Scuola Infanzia di Pedaso - facebook.com facebook 21.04.26 #PU #MC #Pedaso:assemblee #ConsBonificaMarche.Per @fai_cisl Marche #SRBarba+ #SRMonaLdi:report incontro 23/03 con nuova Direttrice #DeFiLpo;Buoni Pasto,Banca Ore; Timbratura;Ricambio Generazionale. SR Barba:"La trattativa è in cor x.com