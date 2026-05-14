Turismo e salari più bassi? Non raccontiamo sciocchezze

Recentemente sono state diffuse affermazioni che collegano l'aumento del settore turistico a una diminuzione dei salari. Tuttavia, queste dichiarazioni sono state contestate da alcuni esperti, che invitano a considerare i dati con maggiore attenzione e senza interpretazioni faziose. La questione rimane oggetto di dibattito tra chi analizza le dinamiche occupazionali e gli effetti economici del turismo sulla forza lavoro.

“Le recenti dichiarazioni che collegano automaticamente la crescita del turismo a salari più bassi meritano una riflessione più seria e meno ideologica”. Ne è convinto il presidente Fipe (Federazione italiana pubblici servizi) di Confcommercio Lecco, Marco Caterisano.“Contrapporre industria e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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