A Taranto, le donne sono ancora pagate meno rispetto agli uomini, anche in settori come il commercio e i servizi. La FILCAMS CGIL ha annunciato uno sciopero per il 9 marzo, chiedendo migliori condizioni e salari più equi per le lavoratrici. La questione si inserisce in un quadro più ampio di disparità salariali che interessa tutto il paese.

Tarantini Time Quotidiano A Taranto, come nel resto d’Italia, le donne continuano a guadagnare meno dei colleghi uomini. È quanto denuncia la FILCAMS CGIL Taranto, il sindacato che rappresenta lavoratrici e lavoratori del terziario, commercio e servizi. “Dal nostro osservatorio il dato è macroscopico” afferma Daniele Simon, segretario generale della FILCAMS CGIL Taranto. Secondo i dati citati dal sindacato, nel commercio a Taranto e provincia – fonte Rendiconto INPS – a fronte di una paga media giornaliera lorda di circa 50 euro per le donne, gli uomini nello stesso settore arrivano a guadagnare circa 74 euro. “Nel commercio, ad esempio, a Taranto e provincia (fonte Rendiconto INPS – ndr) a fronte di una paga media giornaliera lorda di circa 50 euro per le donne, i colleghi maschi nello stesso settore ne guadagnano 74. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, lavoro femminile e salari più bassi: la FILCAMS CGIL proclama lo sciopero del 9 marzo

