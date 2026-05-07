VIDEO | Lavoro la denuncia della Uiltucs | Sfruttamento e salari troppo bassi non possiamo più accettarlo

Durante il tredicesimo congresso regionale di un sindacato, la segretaria generale della sezione siciliana ha evidenziato problemi legati alle condizioni di lavoro. Ha sottolineato come molti lavoratori siano soggetti a sfruttamento e percepiscano salari troppo bassi, affermando che questa situazione non può più essere tollerata. L’evento si è svolto questa mattina presso un centro culturale, con la partecipazione di rappresentanti del settore.

“Le vite che contano” è il filo conduttore di una riflessione di Ida Saja, segretaria generale Uiltucs Sicilia che ha preso parte questa mattina al tredicesimo congresso regionale Uiltucs alle Officine Sandron e che nella sua relazione si è soffermata sul ruolo del sindacato in un contesto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Stipendi troppo bassi, quando scatta il reato di sfruttamento del lavoroPagare troppo poco i lavoratori non è solo un illecito civile: a certe condizioni, può diventare un reato. Ghiselli Presidente Civ INPS: “Bassi salari, pensioni sempre più basse. Tempi troppo lunghi per il TFS”Ringraziamo per questa intervista esclusiva Roberto Ghiselli, Presidente CIV INPS che ha discussocon noi relativamente a più tematiche, focus... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inail: Chiede le scarpe ‘sicure’, salta l’alternanza scuola-lavoro. VIDEO; Aprilia, lavoro nei campi tra sfruttamento e degrado: scattano denunce e sanzioni – VIDEO; Agorà 2025/26 - Morti sul lavoro, giustizia e sicurezza: il caso Luana D'Orazio - 28/04/2026 - Video; Krikka reggae: il video del nuovo singolo, Non può finire così. Denuncia anonima all’Ispettorato del Lavoro, la guida pratica e il moduloIn quali casi si può fare la denuncia anonima all'ispettorato del lavoro e in che modo si presenta? La denuncia si può presentare anche alla Guardia di Finanza. money.it Inail denuncia: chiede le scarpe ‘sicure’, salta l’alternanza scuola-lavoro. VIDEOREGGIO EMILIA – Siamo a inizio aprile e uno studente di 17 anni iscritto in un istituto professionale della provincia si presenta in un’azienda metalmeccanica della Val d’Enza per iniziare il percorso ... reggionline.com Centinaia di portuali davanti al Ministero: ottenuta la convocazione di un primo tavolo tecnico sul lavoro usurante - facebook.com facebook Perché dopo mesi di lavoro frenetico il corpo cede proprio nel momento del riposo Esiste una "malattia del tempo libero", segnale di stress accumulato x.com