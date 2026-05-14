Turismo e legalità | confronto in Prefettura a Napoli

In una riunione tenutasi in Prefettura a Napoli, il Presidente ha annunciato l’intenzione di prolungare fino a tre generazioni i controlli sugli imprenditori che vogliono avviare nuove attività nel settore del turismo. La discussione si è concentrata sulle modalità di implementazione di questa misura, con l’obiettivo di garantire trasparenza e legalità nel settore. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti è stato ancora comunicato.

Europa, P.Paganini (Competere.eu): serve il coraggio degli Stati Uniti d’Europa Norovirus su nave da crociera: oltre 1.700 persone trattenute a Bordeaux dopo un sospetto focolaio Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi Il Presidente Vincenzo Schiavo condivide l’intenzione estendere fino a tre generazioni i controlli sugli imprenditori che intendono aprire una nuova attività Dal dialogo è emersa l’intenzione della prevenzione antimafia della Prefettura di estendere fino a tre generazioni precedenti i controlli sull’imprenditore che intende aprire una nuova attività a Napoli. Confesercenti Campania ha espresso il proprio totale consenso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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