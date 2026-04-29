Protocollo di Legalità tra Agrorinasce e la Prefettura di Napoli per appalti sicuri e trasparenti

La Prefettura di Napoli e Agrorinasce hanno firmato un protocollo di legalità volto a garantire la trasparenza e la sicurezza negli appalti pubblici gestiti dalla centrale unica di committenza dell’ente. L’accordo prevede una collaborazione reciproca tra le due istituzioni per prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento degli appalti, coinvolgendo anche altre amministrazioni pubbliche non socie di Agrorinasce ma che hanno deciso di aderire.

Reciproca collaborazione tra la Prefettura di Napoli e Agrorinasce con la sua centrale unica di committenza (CUC) per prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti dei Comuni e di quelle Amministrazioni pubbliche non socie di Agrorinasce ma che hanno deciso.🔗 Leggi su Casertanews.it

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