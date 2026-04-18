Oltre 1,3 milioni di presenze nel 2025 Record nella Valdichiana Senese

Nel 2025 la Valdichiana Senese ha registrato oltre 1,3 milioni di presenze, con 404mila arrivi nel singolo anno. Il settore turistico locale ha mostrato segnali di crescita, con un aumento degli arrivi dell’1,46% e delle permanenze del 3,31%. Questi dati rappresentano un aggiornamento positivo rispetto agli anni precedenti, confermando un trend di sviluppo nel territorio.

Numeri che raccontano più di qualsiasi slogan: 404mila presenze nel 2025, oltre 1,3 milioni nell’intera Valdichiana Senese, un sistema turistico in crescita sia negli arrivi (+1,46%) sia nelle permanenze (+3,31%). È dentro questa traiettoria concreta che Montepulciano conquista un posto tra le dieci destinazioni più accoglienti al mondo nei Traveller Review Awards 2026 di Booking.com, trasformando i dati in riconoscimento internazionale. "Questo riconoscimento è il frutto di una strategia portata avanti nel tempo – spiega Bruna Caira, direttrice della Strada del Vino nobile di Montepulciano –. Montepulciano nel 2025 ha chiuso con 404mila presenze, un dato molto significativo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 1,3 milioni di presenze nel 2025. Record nella Valdichiana Senese Notizie correlate Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44. Italia turistica da record: 479 milioni di presenze nel 2025, boom di viaggiatori stranieri e spesa in crescita.L’Italia Turistica da Record: 479 Milioni di Presenze nel 2025, un’Europa ai Suoi Piedi L’Italia si conferma la destinazione turistica più ambita...