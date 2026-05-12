Sanità digitale la Calabria resta bloccata tra ritardi e burocrazia
In Calabria, lo sviluppo della sanità digitale si ferma a causa di ritardi e burocrazia. Nonostante le potenzialità di migliorare l’accesso alle cure, il territorio non ha ancora fatto passi avanti significativi nel campo della telemedicina. La mancanza di aggiornamenti e di procedure semplificate limita l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative nel settore sanitario locale.
La Calabria continua a restare indietro su un tema che potrebbe migliorare concretamente l’accesso alle cure per migliaia di cittadini: la telemedicina. Nonostante l’articolo 58 del dl semplificazioni abbia già previsto la possibilità di rilasciare certificazioni mediche con valore legale tramite.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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