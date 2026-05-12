Sanità digitale la Calabria resta bloccata tra ritardi e burocrazia

In Calabria, lo sviluppo della sanità digitale si ferma a causa di ritardi e burocrazia. Nonostante le potenzialità di migliorare l’accesso alle cure, il territorio non ha ancora fatto passi avanti significativi nel campo della telemedicina. La mancanza di aggiornamenti e di procedure semplificate limita l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative nel settore sanitario locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui