Pascale due ricercatori under 40 in prima linea contro i tumori | 1,3 mln dal Ministero

Due giovani ricercatori italiani impegnati nello studio dei tumori hanno ricevuto un finanziamento di 1,3 milioni di euro dal Ministero. Lavorano a Napoli e sono tra i protagonisti della nuova ricerca oncologica nel Paese. Tra loro figura Maria Serena Roca, che si dedica a progetti innovativi nel settore. La cifra è destinata a sostenere le attività di ricerca e sviluppo nel campo medico.

Sono i volti della nuova ricerca oncologica italiana e lavorano a Napoli. Maria Serena Roca e Riziero Esposito Abate, giovani ricercatori dell’Istituto Pascale, firmano due dei tre progetti finanziati dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2024, portando all’Istituto oltre 1,3 milioni di euro. Un risultato che racconta un cambio di passo: non solo eccellenza scientifica, ma una nuova generazione che conquista spazio e guida studi su alcune delle forme tumorali più difficili da trattare. In un bando altamente competitivo, con centinaia di proposte presentate a livello nazionale, il Pascale ha candidato 15 progetti – più della metà guidati da giovani – riuscendo a ottenerne tre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Al Pascale due ricercatori under 40 in prima linea contro i tumoriTempo di lettura: 3 minutiAccanto alla spinta dei giovani, si conferma il contributo dell’esperienza con il progetto coordinato da Michelino De... Atenei toscani, 4,6 milioni dal ministero per nuovi ricercatoriFIRENZE – Il ministero dell’università e della Rrcerca ha stanziato 4,6 milioni di euro per gli atenei toscani, destinati all’assunzione di nuovi...