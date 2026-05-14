Tumori Piano Oncologico Nazionale al palo | manca la cabina di regia

In Italia, circa quattro milioni di persone vivono con una diagnosi di tumore. Tuttavia, il Piano Oncologico Nazionale non sta facendo progressi a causa dell'assenza di una cabina di regia dedicata alla sua implementazione. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni tra i pazienti, che chiedono interventi più efficaci e coordinati. La mancanza di un organismo di supervisione rende difficile pianificare strategie a lungo termine e monitorare i risultati delle iniziative rivolte alla cura dei tumori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tumori, l’allarme dei pazienti: il Piano Oncologico Nazionale resta al palo senza cabina di regia. In Italia sono circa quattro milioni le persone che convivono con una diagnosi di tumore. Un esercito di cittadini che, superata la fase acuta della malattia, deve affrontare un percorso tortuoso fatto di nuovi bisogni clinici, riabilitativi, ma anche sociali e lavorativi. Tuttavia, quello che dovrebbe essere il loro principale strumento di tutela, il Piano Oncologico Nazionale (PON), rischia di trasformarsi in un guscio vuoto. A un anno esatto dalla scadenza del cronoprogramma, il Piano è infatti ancora orfano della sua cabina di regia, l’organo operativo fondamentale per trasformare le linee guida in servizi concreti sul territorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Tumori, Piano Oncologico Nazionale al palo: manca la cabina di regia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza nazionale, Palazzo Chigi vara la cabina di regia per le crisi ibrideGuerre alle porte dell’Europa, instabilità in Medio Oriente, minacce ibride, sabotaggi, attacchi informatici e vulnerabilità delle infrastrutture... Leggi anche: Tumori, italiani senza tutele: il Piano oncologico resta fermo Argomenti più discussi: Tumore al seno, una proposta di legge per la formazione in senologia. Nisini: La mia battaglia diventa impegno per cure migliori; Tumori: report Favo, 'diritti di 4 mln di italiani a rischio per ritardi burocrazia' -. Il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 è ancora privo della Cabina di Regia. Il Coordinamento generale delle Reti Oncologiche versa in una preoccupante situazione di stallo. #tumori #burocrazia #oncologia Leggi l'articolo: medinews.it/comunicati/tum… x.com Tumori, italiani senza tutele: il Piano oncologico resta fermoTumori: a un anno dalla scadenza il Piano oncologico nazionale è ancora senza cabina di regia, complicando la vita ai pazienti ... lapresse.it Tumori. In Italia 4 milioni di persone vivono dopo la diagnosi, ma diritti a rischio per i ritardi della burocrazia. Il XVIII Rapporto FAVOIl Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 è ancora senza Cabina di Regia. Il Coordinamento generale delle Reti Oncologiche versa in una situazione di stallo, con conseguenze su diseguaglianze e liste d’ ... quotidianosanita.it