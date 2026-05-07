sicurezza nazionale palazzo chigi vara la cabina di regia per le crisi ibride

Il governo ha istituito una nuova cabina di regia dedicata alla gestione delle crisi ibride, in risposta alle tensioni e alle minacce che si rafforzano ai confini europei. Le recenti evoluzioni nel Medio Oriente e le tensioni geopolitiche portano a un aumento di attacchi informatici, sabotaggi e vulnerabilità nelle infrastrutture critiche. La decisione mira a coordinare le risposte e garantire la sicurezza nazionale di fronte a un quadro internazionale in rapido mutamento.

Guerre alle porte dell’Europa, instabilità in Medio Oriente, minacce ibride, sabotaggi, attacchi informatici e vulnerabilità delle infrastrutture critiche. È in questo scenario che Palazzo Chigi mette ordine alla macchina di risposta dello Stato. Con un Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale, il governo avvia una nuova architettura per la gestione delle crisi di sicurezza nazionale, rafforzando il ruolo del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il raccordo con il comparto intelligence. Per la prima volta l’Italia si dota di una Strategia di sicurezza nazionale, un documento triennale chiamato a individuare gli interessi fondamentali dello Stato, le minacce prioritarie e le linee guida per la prevenzione e la gestione delle crisi.🔗 Leggi su Formiche.net

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Una raccolta di contenuti

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