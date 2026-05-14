In Italia, quattro milioni di persone vivono con un tumore, affrontando un percorso che coinvolge aspetti clinici, sociali e lavorativi. Tuttavia, nonostante le sfide, il Piano oncologico nazionale rimane in stallo, con i diritti dei pazienti a rischio di rimanere sulla carta a causa di ritardi nelle procedure. La mancanza di aggiornamenti ufficiali contribuisce a mantenere incertezze sulle tutele offerte ai pazienti durante questa difficile fase.

Sono quattro milioni gli italiani che convivono con un tumore. Dopo la diagnosi inizia un percorso fatto di nuovi bisogni clinici, sociali e lavorativi, ma è sempre più concreto il rischio che diritti faticosamente conquistati restino sulla carta per ritardi procedurali. Il Piano oncologico nazionale. È emblematico, a tal proposito, il caso del Piano oncologico nazionale 2023-27, che a un anno dalla scadenza risulta ancora privo della cabina di regia. L’assenza di questa cinghia di trasmissione ha di fatto impedito di attuare l’indirizzo strategico del Piano e di monitorarne gli esiti. Una paralisi che aggrava le già profonde difformità regionali, compromettendo l’unico vero obiettivo del sistema: l’abbattimento delle disuguaglianze e la riduzione delle liste d’attesa.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumori, italiani senza tutele: il Piano oncologico resta fermo

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