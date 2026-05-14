Tucci a Treviso | il dialogo con Le Beccherie sul Tiramisù originale

L’attore americano Stanley Tucci ha visitato Treviso e ha incontrato gli chef de Le Beccherie, il locale famoso per aver creato il tiramisù. Durante l’incontro, ha posto alcune domande sulla ricetta tradizionale e sulla storia del dolce. L’evento ha coinvolto un dialogo diretto tra l’attore e i rappresentanti del ristorante, senza ulteriori dettagli pubblicati sui contenuti delle conversazioni. La visita si è svolta in un contesto di approfondimento sulla preparazione del celebre dessert.

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