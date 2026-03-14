Arriva il tiramisù da passeggio di Le Beccherie il ristorante dove è nato il dolce italiano più amato

Il ristorante Le Beccherie di Treviso, luogo di nascita del tiramisù negli anni sessanta, ha aperto un nuovo spazio dedicato esclusivamente al dolce. La novità consiste in una versione da passeggio del famoso tiramisù, pensata per essere consumata fuori dal locale. L'apertura si inserisce nel progetto di offrire una modalità di consumo diversa del celebre dessert italiano.

Il ristorante di Treviso Le Beccherie, dov'è nato il tiramisù negli anni '60, apre un nuovo luogo pensato unicamente per il dolce italiano più buono del mondo, disponibile anche nella versione da passeggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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