Treviso lancia la Tiramisù Run | l’11 ottobre debutta la 10,1 km più dolce d’Italia

A Treviso il 11 ottobre 2026 si svolgerà la Tiramisù Run, una corsa di 10,1 km aperta a tutti. L’evento combina il mondo del running con la tradizione culinaria locale, celebrando il dolce simbolo della città. La manifestazione rappresenta una novità nel calendario sportivo e gastronomico di Treviso, proponendosi come un appuntamento originale e accessibile.

Treviso aggiunge una novità originale al suo calendario sportivo e gastronomico: nasce la Tiramisù Run, una corsa aperta a tutti che debutterà domenica 11 ottobre 2026 e che unirà il mondo del running alla celebrazione del dolce simbolo della città. La nuova manifestazione si svolgerà nello stesso weekend della Mezza di Treviso – CentroMarca Banca e della finale della Tiramisù World Cup, creando un appuntamento capace di mettere insieme sport, territorio e identità locale. La distanza scelta per il debutto è di 10,1 chilometri, con partenza e arrivo in viale Bartolomeo D’Alviano, ai piedi delle Mura di Treviso, lo stesso punto di riferimento da cui scatterà e si concluderà anche la mezza maratona. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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