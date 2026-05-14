In un contesto segnato da tensioni legate al prossimo derby, l'allenatore ha dichiarato che non parteciperà alla partita prevista per domenica alle 12:30, affermando che per la sua squadra è uguale ricevere un punto di penalizzazione. Ha inoltre espresso la sua convinzione che, a suo avviso, la squadra avversaria scenderà in campo già il giorno prima, lunedì.

“Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocheranno loro. Questa è la mia sensazione”. Per Maurizio Sarri non ci sono dubbi: il derby va giocato lunedì sera e nel caso in cui dovesse giocarsi alle 12: 30 di domenica, lui non sarà presente. Sono queste le parole dell’allenatore della Lazio sul caos derby scoppiato in questi giorni tra la Lega Serie A e la Prefettura. Sarri ha parlato al termine della sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, persa 0-2 con autogol di Marusic e gol di Lautaro Martinez. Nel pomeriggio del 13 maggio la Lega Serie A aveva proposto lo spostamento del derby alle 12 e della finale degli Internazionali alle 17:30, quindi anticipando Roma – Lazio di 30 minuti e posticipando la partita di tennis mezz’ora dopo, ma non è stata ritenuta una soluzione percorribile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caos derby, Sarri attacca: “Se si gioca domenica alle 12:30 non vengo. Tanto per noi è uguale, prendiamo un punto di penalizzazione e basta”

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