Cina-Usa l’arrivo di Trump a Pechino e la stretta di mano con Xi Jinping

A Pechino, il presidente cinese ha accolto con una cerimonia ufficiale il suo omologo statunitense. Durante l’evento, i due leader si sono stretti la mano mentre venivano eseguiti gli inni nazionali di Cina e Stati Uniti, e successivamente hanno passato in rassegna la guardia d’onore militare. La visita di Donald Trump si è svolta con un ricevimento formale nella capitale cinese.

Xi Jinping ha inaugurato con una calorosa cerimonia, a Pechino, la visita di Donald Trump. I due leader erano fianco a fianco mentre venivano eseguiti gli inni nazionali dei rispettivi Paesi, prima di passare in rassegna la guardia d’onore militare. Centinaia di bambini delle scuole elementari hanno eseguito delle coreografie di benvenuto. Xi e Trump si sono poi recati a un incontro bilaterale che difficilmente porterà a importanti progressi su questioni chiave come il commercio, le relazioni degli Stati Uniti con Taiwan o la guerra in Iran. Derby Roma, Abodi: “Vicenda partita male. Tar? Sarebbe sconfitta del dialogo” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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