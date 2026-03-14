A Cuba si sono registrate nuove proteste contro il governo comunista, con almeno cinque persone arrestate a Moron durante manifestazioni per i blackout e la scarsità di cibo. Durante le proteste, è stata assaltata la sede locale del Partito comunista, mentre il regime ha risposto inviando l’esercito. Le manifestazioni si sono svolte in diverse zone dell’isola, evidenziando il malcontento dei cittadini.

Nuove proteste a Cuba contro il partito comunista. Almeno cinque persone sono state arrestate a Moron dove, durante proteste per i continui blackout e la mancanza di cibo, è stata assalita la sede locale del Partito comunista. Lo rende noto il ministero dell’Interno cubano. La rabbia per le condizioni sociali è alle stelle. Il ministero cubano ha diramato una nota in cui parla di “atti di vandalismo contro il quartier generel del comitato municipale del partito”. Ma le mancate risposte alle richieste di un sistema di vita più decoroso ha innescato un malcontento in tutta l’isola caraibica. Cuba, cos’è la protesta delle ‘cacerolazos’. A Cuba... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cuba allo stremo, nuove proteste contro la dittatura comunista, il regime risponde con l’esercito

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