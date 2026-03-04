La sinistra radicale riscopre il mito della guerra redentrice contro l’Europa

Una parte della sinistra radicale sta riscoprendo il mito della guerra come strumento di cambiamento, una convinzione che si sta affermando nel contesto del dibattito politico attuale. Si parla di un ritorno alle idee rivoluzionarie legate alla crisi e alle grandi conflittualità, con l’obiettivo di rinnovare il panorama internazionale e sfidare le logiche europee. Questo orientamento si manifesta attraverso proposte e discorsi che enfatizzano il ruolo della guerra come catalizzatore di trasformazioni.

Dal multipolarismo al mito rivoluzionario della crisi: perché una parte della sinistra torna a pensare che dalle grandi guerre possa nascere un mondo nuovo.. Roma, 4 mar – Da anni il discorso dominante in Europa ripete la stessa formula: il ritorno della guerra e delle tensioni sarebbe il prodotto della rinascita degli "ur-fascismi", dei nazionalismi, delle pulsioni autoritarie che tornano a infestare il globo. È una spiegazione comoda. Permette di collocare la responsabilità della violenza sempre nello stesso campo politico, lasciando intatta l'idea che l'universo progressista resti per definizione il luogo della pace. Eppure basta osservare con attenzione ciò che accade dentro una parte della sinistra radicale per accorgersi che il quadro è più complesso.