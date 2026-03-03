Nel pomeriggio in piazza Castello si è svolto un presidio contro la guerra in Iran, con la partecipazione di gruppi di sinistra. Durante l’evento, il radicale Viale ha rivolto critiche al Partito Democratico, accusandolo di essere vicino agli ayatollah. La manifestazione si è concentrata sulla recente offensiva militare di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, con l’uccisione del guida suprema Ali Khamenei avvenuta il 28 febbraio.

La guerra israelo-statunitense ha voluto stoppare le ambizioni nucleari iraniane e cambiare il regime politico e religioso in piedi fino a qualche giorno fa: il conflitto sta proseguendo e spaventando il mondo ma non è ancora chiaro in che direzione stia andando politicamente il rovescio militare compiuto. Nel Medio Oriente, ancora scottato dalla recente e lunga aggressione di Israele a Gaza, la tensione è alle stelle. Oggi a Torino Acli, Anpi, Arci, Cgil e associazione 'Donna vita libertà' hanno indetto una manifestazione, 'Fermiamo la guerra. Per la pace e il diritto dei popoli', “per chiedere al Governo di farsi... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Iran anno zero. Inflazione e povertà. Si scende in piazza contro gli ayatollah

Leggi anche: La sinistra rompe gli indugi sull'Iran: Pd, Avs (e Cgil) scendono in piazza

Sinistra in piazza contro la guerra in Iran, il radicale Viale attacca pure il Pd: State con gli ayatollah

In piazza contro l'attacco in Iran: Ma non siamo col regime Ci hanno detto che essere contro quella guerra significa essere col regime: dobbiamo rifiutare questa dicotomia barbara - ha detto Daniele Mandarano, presidente di Arci Torino -. Si può essere contro ...

