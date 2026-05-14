Trump Phone boom di prenotazioni ma c’è un dettaglio che fa discutere

Negli ultimi giorni si è assistito a un notevole aumento delle prenotazioni per il cosiddetto Trump Phone, un dispositivo che sta attirando l'attenzione di molti. Tuttavia, tra le richieste e le prenotazioni, emergono alcune discrepanze che stanno suscitando dubbi tra gli esperti. Non si conoscono ancora tutti i dettagli relativi alle caratteristiche del prodotto, ma la crescita delle richieste si accompagna a interrogativi su eventuali limitazioni o problematiche legate alla sua distribuzione.

Un dettaglio del Trump Phone sta facendo molto discutere. Le prenotazioni sono tante, ma qualcosa non torna. Dall’annuncio di Trump Phone è passato quasi un anno. Il momento non è ancora arrivato e ci sono già tantissime prenotazioni per questo nuovo cellulare. Dopo un anno dal suo annuncio, Trump Phone è pronto ad arrivare nelle mani di tutti coloro che lo hanno prenotato, e sono tantissimi. Secondo la testata International Business Times, infatti, sarebbero stati ben 590mila gli acquirenti che hanno deciso di prenotare il Trump Phone, effettuando un deposito di 100 dollari. Il dispositivo dovrebbe costare circa 499 dollari, ma la richiesta è già impressionante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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