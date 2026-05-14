Trump Mobile T1 | prime spedizioni in arrivo dopo i ritardi tecnici

Le prime spedizioni del nuovo modello di smartphone sono in arrivo, dopo un periodo di ritardi tecnici che hanno rallentato la produzione. La produzione non si svolge più esclusivamente negli Stati Uniti come inizialmente annunciato. Sono stati apportati cambiamenti al design e ai componenti del dispositivo a causa di questi ritardi. La consegna delle prime unità è prevista nelle prossime settimane, mentre si attendono aggiornamenti sulla distribuzione e sulle caratteristiche finali del prodotto.

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