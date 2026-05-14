Trump lancia il suo smartphone progettato con valori americani Il sospetto? Che sia prodotto in Cina

Un nuovo smartphone, denominato T1 Phone, è stato annunciato sui social da una compagnia telefonica fondata dai figli di un ex presidente degli Stati Uniti. L'azienda, creata a metà giugno 2025, ha condiviso il lancio del dispositivo tramite post su Instagram e Facebook. La produzione del telefono ha suscitato sospetti riguardo alla provenienza dei componenti, con alcune voci che indicano un possibile legame con la Cina. Finora, non ci sono conferme ufficiali sulle modalità di produzione dell’apparecchio.

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“Il T1 Phone è arrivato”. Il post è stato pubblicato su Instagram e Facebook, e si riferisce agli smartphone T1 di Trump Mobile, la compagnia telefonica creata il 16 giugno 2025 dai figli del presidente Usa, Donald Trump Jr. ed Eric Trump. Dopo una lunga serie di rinvii e consegne, i dispositivi inizieranno a essere spediti questa settimana. Prenotabili dal giugno 2025 con un deposito di 100 dollari, pare che finora i preordini siano stati 600mila. Negli ultimi mesi, il progetto aveva già attirato attenzione per i ripetuti rinvii, alimentando dubbi sulla sua effettiva commercializzazione. Presentato inizialmente con uscita prevista per agosto 2025, il T1 Phone è stato posticipato più volte senza che venisse indicata una nuova data ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump lancia il suo smartphone “progettato con valori americani”. Il sospetto? Che sia prodotto in Cina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Stati Uniti, Barron Trump lancia il suo drink: a maggio il primo prodotto Biden: L'Amministrazione Trump non rispecchia i valori americani – Il video(Agenzia Vista) Usa, 09 marzo 2026 “Jesse credeva che tutti meritassero di essere trattati allo stesso modo per tutta la vita. Argomenti più discussi: Vertice Cina-Stati Uniti. Xi: Partner, non rivali, ma lancia un monito su Taiwan. Occhi puntati su Nvidia; Trump lancia l’operazione Project Freedom. Missili iraniani contro fregata Usa per impedire ingresso nello Stretto; Trump in allerta per un rumore durante il suo discorso alla Casa Bianca: Pensavo fosse un drone; Trump sfida Teheran con 'Project Freedom', cos'è il piano per riaprire lo Stretto di Hormuz. Poi questa roba è davvero incredibile: il presidente degli Stati Uniti lancia il suo telefono, raccoglie 59 milioni di dollari da una banda di idioti e il telefono non esiste. Né esisterà mai. Tutto alla luce del sole. Pazzesco. x.com Trump rilancia il suo smartphone T1: sul retro ora c'è la bandiera americana, sparisce la scritta «Made in Usa»Nuovo logo, nuovo design e nuova versione. Il T1 di Trump Mobile si mostra sotto una nuova veste, dopo la presentazione dell'estate scorsa. Ma non è dato sapere quando arriverà sul mercato, nemmeno il ... corriere.it