Stati Uniti Barron Trump lancia il suo drink | a maggio il primo prodotto

Nel mese di maggio sarà lanciato il primo prodotto di una nuova bevanda firmata da Barron Trump, il più giovane dei figli dell’ex presidente degli Stati Uniti. Barron è uno dei cinque soci dell’azienda Sollos Yerba Mate Inc, specializzata in bevande. La società ha annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo prodotto, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura della bevanda o sulle modalità di distribuzione.

Barron Trump lancia il suo drink. Il più giovane dei figli di Donald Trump è infatti uno dei cinque soci dell’azienda di bevande Sollos Yerba Mate Inc, che lancerà il suo primo prodotto nel mese di maggio. I documenti necessari per la creazione dell’azienda sarebbero stati depositati in Florida e nel Delaware lo scorso gennaio. Il prodotto in questione sarebbe la ‘ Yerba Mate ‘, una bevanda a base di erbe contenente caffeina molto popolare negli Stati Uniti che spesso viene utilizzata come alternativa al caffè. I primi gusti disponibili saranno ananas e cocco. Questo articolo Stati Uniti, Barron Trump lancia il suo drink: a maggio il primo...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stati Uniti, Barron Trump lancia il suo drink: a maggio il primo prodotto Leggi anche: La Germania vuole riprendersi il suo oro dagli Stati Uniti. “Con Trump è troppo rischioso” Leggi anche: La premier giapponese Takaichi fa gli auguri a Barron, il figlio di Trump, per il suo compleanno What Barron Trump Said to Biden During His Dad’s Inauguration Revealed