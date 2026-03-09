Biden | L' Amministrazione Trump non rispecchia i valori americani – Il video

Il 9 marzo 2026, un video mostra il presidente statunitense che afferma che l’amministrazione Trump non rispecchia i valori americani. Durante la dichiarazione, si riferisce anche a Jesse, una persona che credeva nel rispetto e nell’uguaglianza per tutta la vita. Il video è stato diffuso dall’Agenzia Vista e riguarda le posizioni ufficiali del governo.

(Agenzia Vista) Usa, 09 marzo 2026 “Jesse credeva che tutti meritassero di essere trattati allo stesso modo per tutta la vita. E anche se non abbiamo mai mantenuto pienamente la promessa, non credo che le cose sarebbero state le stesse se Jesse non fosse stato in giro perché Jesse aveva deciso che la sua vita ci avrebbe assicurato che non ce ne saremmo mai allontanati del tutto. Siamo in una situazione difficile, gente: abbiamo un'amministrazione che non condivide nessuno dei nostri valori e non credo di esagerare”. Lo ha detto l'ex Presidente Usa Biden al funerale del leader dei diritti civili, il reverendo Jesse Jackson. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Conte: “Sull’Ucraina Meloni prima la pensava come Biden ora come Trump. Speriamo non cambi più l’amministrazione”Giuseppe Conte, nel suo intervento a Montecitorio, dopo le comunicazioni e la replica del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affronta dal suo...

Capello: “Inter e Milan? La classifica rispecchia i valori. Non credo ad una rimonta perché …”Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato della lotta Scudetto tra Inter (prima in classifica in Serie A con 52 punti) e Milan (secondo con 47) in...

Tutti gli aggiornamenti su Amministrazione Trump

Temi più discussi: Trump contro l’élite della politica estera; Biden: Trump sta cercando di rubare le elezioni di medio termine; Come Trump ha deciso di entrare in guerra; L’amministrazione Trump valuta se consentire a Tencent di mantenere investimenti nel gaming - FT.

Biden: L'Amministrazione Trump non rispecchia i valori americani(Agenzia Vista) Usa, 09 marzo 2026 Jesse credeva che tutti meritassero di essere trattati allo stesso modo per tutta la vita. E anche se non abbiamo mai mantenuto pienamente la promessa, non credo ch ... la7.it

L'amministrazione Trump sta valutando di costringere Tencent a disinvestire dai creatori di Valorant e FortniteLa principale azienda interessata, presumibilmente per motivi di sicurezza nazionale, sarebbe Riot Games, ma anche altre come Turtle Rock hanno quote detenute dal colosso cinese. gamereactor.it

#Anthropic fa causa all’Amministrazione #Trump dopo essere finita nella lista nera del governo ed essere stata designata come un rischio per la catena di approvvigionamento che minaccia la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. "La Costituzione non consent - facebook.com facebook

Anthropic ha fatto causa all’amministrazione Trump, che aveva indicato l’azienda come un possibile rischio per la sicurezza nazionale x.com