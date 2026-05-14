L’ex presidente degli Stati Uniti si trova in Cina per discutere di accordi commerciali e di come questi possano influenzare le relazioni con l’Iran. Durante la visita, sono stati firmati nuovi contratti tra aziende americane e cinesi, mentre si valutano le eventuali concessioni di Pechino per sostenere le strategie di Washington. La visita si concentra anche sulle ripercussioni delle mosse diplomatiche nei confronti degli ayatollah.

? Domande chiave Come potrà Trump usare i contratti commerciali per frenare gli ayatollah?. Quali concessioni dovrà fare Pechino per sostenere la strategia americana?. Perché la tregua di Busan dipende dai nuovi accordi economici?. Cosa accadrà agli equilibri globali se la Cina vincerà la trattativa?.? In Breve Obiettivo rinnovo tregua sancita lo scorso ottobre presso Busan. Pressione sugli ayatollah tramite mediazione strategica di Pechino. Vendita prodotti americani come leva per stabilità in Medio Oriente. A Pechino, il capo della Casa Bianca punta a un nuovo accordo commerciale con la Cina, cercando di ottenere il sostegno del governo locale per esercitare pressione sugli ayatollah.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump in Cina: tra nuovi contratti e la sfida agli ayatollah

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Trump, proteste in Iran e scontro geopolitico globale - Re Start 12/01/2026

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