Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un ultimatum agli ayatollah, affermando che senza un accordo tornerà a bombardarli. La comunicazione arriva dopo il mancato sblocco delle tensioni nella regione di Hormuz, con il governo iraniano che si mantiene fermo nelle sue posizioni. Le forze statunitensi hanno dichiarato di essere in fase di caricamento di munizioni di alta qualità, mentre le tensioni tra le due parti si intensificano.

Gli Stati Uniti si preparano ai colloqui previsti oggi a Islamabad. E la Casa Bianca guarda con interesse soprattutto alla delicata questione di Hormuz. «Ci sono notizie secondo cui l’Iran starebbe imponendo tariffe alle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz: è meglio che non lo stiano facendo e, se lo stanno facendo, è meglio che smettano subito!», ha affermato Donald Trump su Truth. «L’Iran sta facendo un pessimo lavoro, qualcuno direbbe vergognoso, nel permettere al petrolio di attraversare lo Stretto di Hormuz. Questo non è l’accordo che abbiamo», ha anche detto. «Gli iraniani sembrano non rendersi conto di non avere altre carte da giocare se non quella di estorcere denaro al mondo a breve termine, usando le vie di navigazione internazionali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ultimatum di Trump agli ayatollah: «Senza accordi torno a bombardarvi»

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Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran

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Un’ora e mezza prima dell’ultimatum, Trump ha annunciato un accordo con l’Iran, basato sulla proposta in 10 punti di Teheran, che ha portato allo stop dei bombardamenti per due settimane e la riapertura dello Stretto di Hormuz. La guerra però non è finita e i - facebook.com facebook

«Stanotte morirà un’intera civiltà». È scaduto l’ennesimo ultimatum di Trump all’Iran, accompagnato da minacce terribili, compreso l’uso dell’atomica. Il presidente ormai criticato anche da molti dei suoi. Onu ed Europa stanno a guardare. Il papa: inaccettabile x.com