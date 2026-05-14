Una vasta presenza di veicoli blindati circola nelle strade della capitale cinese, dove sono state avvistate limousine gemelle, veicoli anti-drone e altre autovetture protette. Questo dispiegamento di mezzi di sicurezza risponde alle misure adottate per la protezione di un ex presidente degli Stati Uniti durante la sua visita ufficiale. La flotta, composta da diversi modelli di veicoli blindati, si muove tra le vie della città, creando una zona di sicurezza mobile.

Un dispiegamento di forze senza precedenti ha trasformato le strade della capitale cinese in una vera e propria fortezza mobile. In occasione del delicatissimo vertice bilaterale a Pechino, l'apparato di sicurezza statunitense coordinato dal Secret Service ha blindato ogni singolo spostamento di Trump. Il cuore pulsante di questa colossale operazione logistica è il parco auto presidenziale, atterrato in Cina a bordo di molteplici aerei cargo C-17 dell'aeronautica militare americana prima dell'arrivo del Presidente. La flotta blindata Il corteo presidenziale americano avvistato sulle autostrade cinesi è una struttura modulare composta stabilmente da un numero compreso tra i 30 e i 50 veicoli speciali, configurati per rispondere a qualsiasi tipologia di minaccia bellica o terroristica.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump in Cina, non solo The Beast: dalle limousine gemelle ai Suv anti-drone, la flotta blindata che protegge Donald

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