Trump in Cina il brindisi con Xi Jinping alla cena di Stato a Pechino

Il 24 settembre, durante una cena di Stato nella Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha invitato il leader cinese e sua moglie a unirsi a un brindisi. L'evento ha visto la partecipazione dei due capi di Stato, con un momento di condivisione che ha coinvolto anche i coniugi. La cena si è svolta in un contesto ufficiale, con scambi di cortesie tra le delegazioni. Nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli successivi dell'incontro o sulle eventuali discussioni avvenute.

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esteso un invito per il 24 settembre al presidente cinese Xi Jinping e a sua moglie, la signora Peng, durante il suo brindisi in occasione della cena di Stato nella Grande Sala del Popolo a Pechino. Trump ha ringraziato Xi per la sua ospitalità. Ha ricordato una «giornata fantastica» in Cina per dare il via al brindisi del banchetto “È un grande onore. È stata una giornata fantastica”, ha detto Trump. “È stata davvero un’accoglienza magnifica, come nessun’altra”. Funzionari statunitensi e cinesi affermano che Trump e Xi potrebbero incontrarsi quattro volte nel 2026. Gli incontri potrebbero includere il vertice del Gruppo dei 20 a Miami e il vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico a Guangzhou alla fine di quest’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump in Cina, il brindisi con Xi Jinping alla cena di Stato a Pechino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping» Sullo stesso argomento Leggi anche: Donald Trump in Cina: l’arrivo a Pechino e la lunga stretta di mano con Xi Jinping Cina-Usa, l’arrivo di Trump a Pechino e la stretta di mano con Xi JinpingXi Jinping ha inaugurato con una calorosa cerimonia, a Pechino, la visita di Donald Trump. Temi più discussi: Donald Trump andrà in Cina portandosi dietro una montagna di problemi (e di debiti); Trump-Xi, le carte del vertice di mercoledì: le 3 T richieste dalla Cina, il disappunto per il caos Usa e i buchi neri che Pechino cerca di nascondere; Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti; Trump a Pechino dopo 9 anni. Cosa significa per l'Italia. #TG2000 - #Trump in #Cina. Leader #Pechino avverte gli Usa: Su #Taiwan rischiamo il conflitto #14maggio #XiJinping #Iran #Teheran #Hormuz #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com Trump in Cina, cosa c’è davvero dietro il vertice con Xi Jinping: i dossier sul tavoloDopo le crescenti tensioni, Trump arriva da Xi Jinping per negoziare la tregua commerciale e per ridefinire i contorni del potere globale ... quifinanza.it Xi Jinping a Donald Trump: Evitiamo la trappola di Tucidide. Ecco cosa intende il presidente cineseDonald Trump usa toni encomiastici, Xi Jinping mette in guardia l’ospite sulla possibilità, al momento remota ma certamente esistente, di uno scontro militare tra una potenza emergente e una dominante ... ilfattoquotidiano.it