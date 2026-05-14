Poche ore prima dell’arrivo dell’ex presidente degli Stati Uniti a Pechino per incontri con il leader cinese, Taiwan ha condotto una grande esercitazione militare con fuoco vivo sull’isola di Kinmen, situata vicino alla Cina continentale. L’evento si è svolto in un periodo di tensione tra Taipei e Pechino, mentre si intensificano le attività militari nella regione.

Taiwan ha organizzato una vasta esercitazione a fuoco vivo su Kinmen, l’isola più esposta lungo la linea di contatto con la Cina continentale, poche ore prima dell’arrivo del presidente Donald Trump a Pechino per colloqui con Xi Jinping. Le manovre, condotte in un’area costiera a pochi chilometri da Xiamen, hanno simulato uno sbarco anfibio, con l’impiego di artiglieria, carri armati, veicoli blindati e sistemi anticarro. Le esercitazioni militari di Taiwan. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, l’esercitazione si è svolta con l’impiego di armamenti di fabbricazione statunitense, inclusi i missili anticarro Javelin, utilizzati per la prima volta in un lancio operativo nell’area di Kinmen.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump in Cina da Xi: Taiwan risponde con esercitazioni militari a fuoco vivo

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