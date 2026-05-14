Trump in Cina | Con Xi colloqui estremamente positivi e produttivi E lo invita alla Casa Bianca
L’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato i colloqui svolti durante la sua visita in Cina, definendoli “estremamente positivi e produttivi”. Durante l’incontro, ha avuto modo di discutere con il leader cinese, con cui ha condiviso alcuni momenti di dialogo. In seguito, ha annunciato l’invito a visitare la Casa Bianca, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni o sui prossimi passi. La visita si è svolta in un clima ufficiale, con scambi tra i due leader.
(Adnkronos) – "Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi". Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per "la magnifica accoglienza, senza pari". Durante il banchetto a cui ha partecipato con Xi, il presidente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Donald Trump Warns China of “Big Problems” Over Iran Support | N18G
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