I colloqui rinviati tra Trump e Xi e l' ultimatum su Hormuz | il gelo della Cina scuote Washington

Il rinvio dei colloqui tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, insieme all’ultimatum riguardante lo stretto di Hormuz, ha creato tensione tra le due potenze. La cancellazione dell’incontro è stata comunicata senza spiegazioni ufficiali, mentre le minacce sul controllo del traffico marittimo nel Golfo hanno aumentato la preoccupazione a livello internazionale. La situazione resta incerta e in evoluzione.

Regna l’incertezza sul vertice tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Previsto a Pechino tra il 31 marzo e il 2 aprile, il summit avrebbe dovuto rafforzare la tregua commerciale raggiunta tra Usa e Cina nell’ottobre scorso, dopo mesi di tensioni sui dazi e sulla competizione tecnologica, ma ora rischia di saltare. A mettere in forse il viaggio è stato lo stesso capo della Casa Bianca in un’intervista al Financial Times, affermando che la visita "potrebbe essere rinviato". La dichiarazione arriva mentre Washington chiede a diversi Paesi – tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Francia – di contribuire con navi militari alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, chiuso dall’Iran dopo l’attacco americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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