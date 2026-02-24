Trump invita campioni hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina | Dovrei far venire anche squadra femminile… Le campionesse rifiutano

Donald Trump ha invitato la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell’oro a Milano Cortina, al Congresso per celebrarla. La causa è il successo alle Olimpiadi, che ha portato l’ex presidente a proporre un incontro ufficiale. Tuttavia, le campionesse femminili hanno rifiutato l’invito, preferendo non partecipare. La proposta ha suscitato discussioni tra gli appassionati di sport e il pubblico, che si chiede quale sarà la risposta ufficiale.

(Adnkronos) – Donald Trump invita la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell’oro olimpico a Milano Cortina, al Congresso. Il discorso sullo Stato dell’Unione di oggi, martedì 24 febbraio, è l’occasione scelta dal presidente degli Stati Uniti per omaggiare i campioni. Trump aveva fatto il suo invito dopo la vittoria di domenica contro il Canada, chiamando il direttore dell’Fbi Kash Pate e parlando poi in vivavoce con la squadra: “Voglio stringere la mano a ciascuno di voi. Devo dirvi, dovremo portare anche la squadra femminile, lo sapete” aveva spiegato Trump, sottolineando che in caso di mancato invito alle ragazze (anche loro campionesse olimpiche) “probabilmente verrei messo sotto accusa”. 🔗 Leggi su Seriea24.it Trump invita nazionale maschile hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina: “Dovrei far venire anche la squadra femminile…”. Le campionesse rifiutanoDonald Trump ha invitato la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell'oro a Milano Cortina, al Congresso per celebrare la vittoria. Temi più discussi: Comunicazione Italiana; Frase sessista di Trump, atlete hockey femminile rifiutano invito alla Casa Bianca; Trump telefona ai campioni dell'hockey, il direttore Fbi 'perde la testa'. Il video; Trump invita campioni hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina: Dovrei far venire anche squadra femminile.... Le campionesse rifiutano. Trump invita campioni hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina: Dovrei far venire anche squadra femminile…. Le campionesse rifiutanoDopo il memorabile oro vinto a Milano Cortina, le campionesse di hockey hanno però declinato l'invito con una nota: Siamo sinceramente grate per l'invito ... vicenzareport.it Donald Trump, gaffe clamorosa con le campionesse olimpiche: Grazie, ma non veniamoLa squadra femminile di hockey Usa declina l'invito alla Casa Bianca dopo la gaffe di Donald Trump: ecco la dichiarazione ufficiale del portavoce. notizie.it L'inviato della Casa Bianca è convinto che il faccia a faccia possa consolidare gli accordi raggiunti finora. Per poi aprire la strada a un vertice con lo stesso Trump facebook La Casa Bianca conferma che nessuno statunitense è stato colpito dall'ondata di violenza in Messico e avverte i cartelli di "gravi conseguenze" se attaccheranno cittadini Usa dopo la morte di "El Mencho" x.com