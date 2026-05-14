Trump e Xi Jinping tra tappeto rosso e tensioni | tutti i nodi dello storico incontro

A Pechino si svolge un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese. La cerimonia ufficiale si svolge su un tappeto rosso, attirando l’attenzione dei media internazionali. Le due figure si incontrano in un momento di tensioni tra i due paesi, con discussioni che riguardano vari temi di politica e commercio. L’evento rappresenta un momento di rilievo nelle relazioni bilaterali, con l’attenzione mondiale rivolta ai loro incontri.

Gli occhi del mondo sono su Pechino. Qui si tiene lo storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping. Al suo arrivo Trump è stato accolto con tutti gli onori, il momento clou però è certamente il summit tra i due presidenti della Grande Sala del Popolo. È la prima vista di.🔗 Leggi su Today.it

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Trump Stunned by Xi Jinping Putin !!

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