Trump e Xi Jinping tra tappeto rosso e tensioni | tutti i nodi dello storico incontro

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pechino si svolge un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese. La cerimonia ufficiale si svolge su un tappeto rosso, attirando l’attenzione dei media internazionali. Le due figure si incontrano in un momento di tensioni tra i due paesi, con discussioni che riguardano vari temi di politica e commercio. L’evento rappresenta un momento di rilievo nelle relazioni bilaterali, con l’attenzione mondiale rivolta ai loro incontri.

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Gli occhi del mondo sono su Pechino. Qui si tiene lo storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping. Al suo arrivo Trump è stato accolto con tutti gli onori, il momento clou però è certamente il summit tra i due presidenti della Grande Sala del Popolo. È la prima vista di.🔗 Leggi su Today.it

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Trump Stunned by Xi Jinping Putin !!

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