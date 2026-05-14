Trump e Xi al tavolo | l’ombra dell’Iran tra economia e nuove alleanze

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, si è discusso di vari temi legati alla regione mediorientale, in particolare alla situazione in Iran. L'incontro ha affrontato anche le conseguenze della competizione tra le due potenze nel settore tecnologico e le ripercussioni dell’impegno militare americano in Medio Oriente sulla stabilità dell’Indo-Pacifico. La discussione ha evidenziato le dinamiche geopolitiche tra le nazioni coinvolte.

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