Due dei principali leader mondiali si preparano a incontrarsi, affrontando una lista di questioni che spaziano dai dazi commerciali alle risorse di terre rare, fino alle relazioni con Taiwan. La riunione si preannuncia complessa, con numerosi temi di discussione che coinvolgono questioni economiche, strategiche e geopolitiche. La discussione sui vari dossier si inserisce in un contesto di tensioni già presenti tra le due nazioni.

Avranno tanto da parlare Donald Trump e Xi Jinping. Numerosi i temi da approfondire, che coincidono con altrettanti punti di scontro e focolai di tensione. L'obiettivo principale di entrambi sarà quello di prolungare la tregua commerciale che ha fin qui evitato grossi guai all'economia globale. Accanto ai dazi, alle terre rare e alla tecnologia, ci sono però altri due dossier caldissimi: la guerra in Medio Oriente, che ha provocato la chiusura dello Stretto di Hormuz, e il futuro di Taiwan. I team di Xi e Trump scaldano i motori in vista di un complicato confronto diplomatico che toccherà molteplici tematiche. Ecco quali. Dazi e commercio: cosa vogliono Usa e Cina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dazi, terre rare, Taiwan: tutti i dossier esplosivi sul tavolo dell'incontro tra Trump e Xi

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