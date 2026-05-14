Il presidente degli Stati Uniti è arrivato in Cina per incontrare il leader cinese. La visita si concentra su questioni legate alla guerra in Iran, alle relazioni commerciali e alla vendita di armi statunitensi a Taiwan. I due capi di stato discuteranno anche di temi riguardanti la sicurezza e le relazioni bilaterali, in un momento di tensione internazionale. La visita si svolge in un contesto di attenzione globale alle dinamiche tra le due potenze.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Pechino per l’attesissimo vertice con il leader cinese Xi Jinping, in un momento di grande inquietudine per il mondo, preoccupato per la guerra, il commercio e l’intelligenza artificiale. I due leader terranno colloqui bilaterali oggi. I due leader si sono stretti la mano dopo l’arrivo di Trump a bordo di un corteo di auto, dove lo attendeva una delegazione statunitense composta dal Segretario di Stato Marco Rubio, dal Segretario alla Guerra Pete Hegseth e da amministratori delegati di aziende statunitensi come Elon Musk. Xi a Trump, dovremmo essere “partner, non rivali”. Il presidente della Cina Xi Jinping in apertura dell’incontro bilaterale ha detto al presidente statunitense Donald Trump che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere “partner, non rivali”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump è in Cina per incontrare Xi, si parlerà di guerra in Iran, di commercio e della vendita di armi statunitensi a Taiwan

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