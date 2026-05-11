Trump Ottimo rapporto con Xi su vendita armi a Taiwan ne parlerò con lui

Da ildenaro.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di avere un rapporto ottimo con il leader cinese e ha aggiunto che discuterà con lui della vendita di armi a Taiwan. La conferma arriva dopo recenti dichiarazioni pubbliche e incontri ufficiali tra i due. Nessun dettaglio specifico è stato fornito sulle tempistiche o sui contenuti delle conversazioni previste. La relazione tra le due potenze continua a essere al centro di attenzione internazionale.

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “ottimo” il suo rapporto con l’omologo cinese Xi Jinping. Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, il capo della Casa Bianca si è così espresso in vista del suo viaggio a Pechino, programmato per il 14 e 15 maggio. “Ho un grande rispetto per lui, spero che lui abbia un grande rispetto per me”, ha  dichiarato Trump. Il presidente Usa ha poi sottolineato che Stati Uniti e Cina “fanno ottimi affari” insieme, a differenza degli anni precedenti, dove, sotto altre amministrazioni presidenziali, “per anni ci hanno sfruttato”. Trump ha infine toccato il tema della vendita di armi a Taiwan, precisando che ne discuterà con Xi Jinping: “Ne parlerò con il presidente Xi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Donald Trump Puts Onus on Xi Jinping to Decide Action on Taiwan, Justifies Venezuela Operation

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