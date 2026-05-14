Gli affari degli imperatori Trump vede Xi Jinping a Pechino Aperture su tecnologia e terre rare
L'ex presidente degli Stati Uniti ha incontrato il leader cinese a Pechino in un incontro che dura diverse ore. Durante la visita, sono stati discussi vari argomenti, tra cui le relazioni commerciali tra i due paesi, le risorse di terre rare e le questioni geopolitiche come Iran e Taiwan. La visita sembra più volta a sondare le posizioni che a firmare accordi immediati, anche se i temi trattati sono di grande rilevanza internazionale.
Roma, 14 maggio 2026 – Una visita più per prendersi le misure che per prendere decisioni concrete. Ma i temi sul tavolo sono tanti e tutti rilevanti: dagli accordi commerciali alla situazione in Iran, passando per Taiwan. Gianluca Pastori, professore associato nella facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, spiega dove potrebbero esserci le maggiori aperture e dove, invece, la situazione è destinata a rimanere invariata. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-e-arrivato-in-cina-accolto-dal-vicepresidente-cinese-ha-zheng-owp9woy9 Relazioni commerciali. Una cosa è certa: in una certa misura, Stati Uniti e Cina non possono fare a meno l’una dell’altra.🔗 Leggi su Quotidiano.net
White House Drops Big Trump-Xi Jinping Meeting Announcement!
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